وزير الخارجية المصري: اخفاق اجتماع سد النهضة بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 10 يناير 2021

شارك سامح شكري وزير الخارجية المصري والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري في الاجتماع السداسي الذي عقد اليوم الأحد لوزراء الخارجية والمياه في السودان ومصر وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.



وأكدت مصر خلال الاجتماع على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذاً لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.