عاجل| الخرطوم تحتج على إعلان إثيوبيا الاستمرار فى ملء سد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 10 يناير 2021

قال عمر قمر الدين وزير الرى: تقدمنا باحتجاج لإثيوبيا والاتحاد الإفريقى على اعتزام إثيوبيا الاستمرار فى تعبئة سد النهضة.



وقالت وزارة الخارجية: لا يمكننا الاستمرار فى دورة مفرغة من التفاوض حول سد النهضة.

وقبلها قال وزير الخارجية عمر قمر الدين، إنه لا تقدُم فى جلسة المفاوضات الجارية حول سد النهضة.

وكانت بدأت مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة دولة جنوب أفريقيا لبحث الوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.