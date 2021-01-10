عاجل.. القبض على مدير بنك وصينيين في تزوير عملة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 10 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية في السودان القبض على مدير بنك ونائبه، واثنين من الصرافيين وثلاثة من كبار العملاء بالبنك إثر عملية تزوير عملة.



ونقل موقع "باج نيوز" الإلكتروني عن صحيفة "الانتباهة" اليوم الأحد قولها إن التزوير شمل فئات 500 جنيه و200 جنيه.

وأوقفت السلطات 3 من الأشخاص الصينيين ومترجم ومحاسب سودانيين يقومون بشراء كميات من إنتاج محصول القطن بمؤسسة حلفا الزراعية الجديدة.

وكشفت الصحيفة عن تورّط مدير المصرف ونائبه وعدد من الموظفين مع كبار العملاء ومساعدتهم في توريد العملات المزوّرة مع توريدات العملاء للبنك عبر مبالغ كبيرة حتى يتمّ إخفاء العملات المزوّرة.

وأضافت الصحيفة أنّ المباحث وفريق التفتيش من البنك المركزي رصد عمليات سحب أكثر من 80 مليون جنيه في أسبوعٍ واحدٍ من المصرف وقام المستثمرون الصينيون بشراء كميات كبيرة من القطن وتمّ ضبط المتهمين بعد أنّ نصبت المباحث كميناً لهم أثناء عمليات الشراء داخل المؤسسة.

وأشارت إلى أنّه ضبط في المرة الأولى مبلغ 149 ألف جنيه بجانب 50 ألف جنيه أثناء عمليات الشراء في المرة الثانية ثم تسعة آلاف جنيه للمرة الثالثة من فئات 500 و200 جنيه.