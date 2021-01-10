عاجل.. "تربية الخرطوم" تعلن جاهزيتها لاستئناف الدراسة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 10 يناير 2021

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أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم عن توزيع نحو 67 الف كمامة طبية لطلاب الصف الثالث ثانوي وتلاميذ الصف الثامن اساس غدا الأحد، في إطار تطبيق الاشتراطات الصحيه .



وقال عضو اللجنة المشتركة عن التربية الأستاذ عمار يوسف ان الوزارة سلمت صباح يوم السبت حزمة من الكمامات الصحية لمديري التعليم بالمحليات بلغت جملة الكمامات التي تم توزيعها نحو 67 الف كمامة، بجانب تمليك مديري التعليم نسخة من البروتوكول الصحي للعودة الامنة للمدارس.

واوضح عمار ان هناك وعود من بعض المنظمات لزيادة هذا العدد من الكمامات، كما أشار إلى التزام وزارة الصحة بتوفير المعقمات والكلور، مؤكدا جاهزية الوزارة لانطلاق استكمال العام الدراسي.

وتأتي هذه الخطوة بعد التوصية التي رفعتها اللجنة المشتركة بين التربية والصحة للجنة العليا للطوارئ.