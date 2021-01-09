عاجل.. أمين عام الأمم المتحدة يعين الألماني فولكر بيرتس رئيسا لليونتاماس

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 9 يناير 2021

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عين الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، الألماني فولكر بيرتس، ممثلاً خاصًا للأمين العام ورئيساً لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس).



وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم ، عن تعيين الألماني فولكر بيرتس ممثلًا خاصًا جديدًا له في السودان ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتاماس) .

ويحظي السيد فولكر بيرثيس بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في الأوساط الأكاديمية والبحثية والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بما في ذلك الأمم المتحدة، الي جانب خبرته الكبيرة في حل النزاعات والجغرافيا السياسية الإقليمية.

وشغل السيد بيرتس في الفترة من 2005 إلى سبتمبر 2020، منصب الرئيس التنفيذي ومدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) ، ويشغل فيه حاليًا منصب مستشار أول.

كما شغل منصب مساعد الأمين العام في الفترة من 2015 إلى عام 2018 ، ثم مستشار أول للمبعوث الخاص للأمين العام لسوريا، الي جانب منصب رئيس فرقة عمل الأمم المتحدة المعنية بوقف إطلاق النار في سوريا التابعة لمجموعة دعم سوريا الدولية