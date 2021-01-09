عاجل.. دقلو يتوجه إلى جوبا للمشاركة في فعاليات معرض منتجات السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 9 يناير 2021

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توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، صباح اليوم الى جمهورية جنوب السودان تلبية للدعوة المقدمة له لتشريف فعاليات معرض منتجات السودان بجوبا ،يرافقه خلال الزيارة وزير التجارة و الصناعة مدني عباس مدني،



وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف الامين العام للمجلس.

ويفتتح المعرض اليوم السبت ويستمر لمدة أسبوع ، ويجد المعرض إهتماما كبيرا من قيادة البلدين، حيث يصب في تعميق العلاقات التجارية، وتشهد العلاقة بين البلدين انفتاحا كبيرا وتعاونا في شتى المجالات. ويعتبر المعرض أضخم تجمع تجاري أجنبي ينظم بدولة جنوب السودان، وتأتي مشاركة الشركات السودانية في المعرض الذي ترعاه مجموعة شركات جياد وشركة زيوت فوكس بالإضافة إلى (23) شركة سودانية، وتنظمة شركة سوداكسبو لتنظيم المعارض ،وإشراف وزارتي الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية وغرفة وصناعة وزراعة جنوب السودان .