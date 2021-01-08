عاجل.. النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ينهي زيارة ناجحة إلى إريتريا

الخرطوم - احمد عبدربة - عاد للبلاد مساء اليوم ،وفد السودان برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، من زيارة إلى دولة اريتريا، يرافقه وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد. وأجرى الوفد مباحثات مع الرئيس الاريتري اسياس أفورقي حول قضايا المنطقة والحدود واللاجئين والنازحين جراء العنف في المنطقة.



وقال وزير الخارجية عمر قمر الدين،في تصريحات صحفية عقب عودة الوفد بمطار الخرطوم اليوم، إن المباحثات مع الرئيس أفورقي تناولت قضايا الإقليم والوضع الراهن في الدولتين، وناقشت أيضاً الحدود والنازحين واللاجئين جراء العنف في إثيوبيا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية التي تهم البلدين والمنطقة. ووصف قمر الدين ، الزيارة بالناجحة، اتفق فيها الطرفان على استمرار التعاون لصالح البلدين وتنسيق المواقف فيما يلي قضايا العالم والمنطقة.