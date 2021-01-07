عاجل.. مجلس الوزراء تقر ميزانية 2021

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 7 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أقر مجلس الوزراء السودانى فى جلسته اليوم بالامانة العامة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء موازنة 2021 توطئة لعرضها في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء وبعد اجازتها بصورتها النهائية سيتم عرض الموازنة وتمليك كافة التفاصيل والأرقام، واوضحت وزيرة المالية والاقتصاد الوطنى المكلفة الدكتورة هبة محمد علي فى تصريحات صحفية ان الموازنة العامة استندت على مرجعيات اساسية شملت الاطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة السلام الشامل في جوبا الى جانب مرجعيات توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير ومخرجات وتقارير اللجان المشتركة الثلاث (الايرادات الانفاق العام- السياسات )، بحسب " سونا".



وقالت وزيرة المالية السودانية ان الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسسات الدولة المختصة ممثلة فى المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير واللجنة الاقتصادية وشركاء السلام ولجان المقاومة وخبراء اقتصاديين واشارت الى ان هذا التشاور بدأ منذ ستة اشهر من الآن

وعزت الدكتورة هبة هذا التأخير الى حجم التشاور الواسع ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والآراء البناءة حولها، وقالت ان موازنة 2021 تعتبراولَ موازنة تُعد بعد تحقيق السلام فى جوبا ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.