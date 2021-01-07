عاجل.. الجمارك بشمال دارفور تواصل تسجيل وحصر المركبات غير المقننة

الخرطوم - احمد عبدربة - تواصلت اليوم بثلاثة مراكز بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور ومحطتي مليط والطينة الجمركتين عمليات التسجيل والحصر الجمركي للمركبات غير المقننة التي دخلت الي الولاية من دول الجوار وذلك تنفيذا لقرار اللجنة القومية العليا لجمع السلاح والعربات القتالية والعربات غير المقننة.



وقال مدير شرطة جمارك شمال دارفور العميد شرطة بابكر يوسف بابكر أن عمليات الحصر الجمركي للمركبات غير المقننة التي تواصلت لليوم الرابع على التوالي بالمواقع الخمسة ستستمر حتي الأول من فبراير، موضحا بأن بأنه قد تم حتى اليوم تسجيل أكثر من ٤ الف عربة ، مشيرا إلى المستندات المطلوبة لتسجيل كل مركبة تتمثل في الإقرار المشفوع باليمين والرقم الوطني والبطاقة القومية ونتيجة فحص الأدلة الجنائية. وشدد مدير شرطة جمارك شمال دارفورعلى ملاك المركبات غير المقننة بضرورة إغتنام هذه الفرصة والإسراع في حصرها وإكمال إجراءاتها الجمركية حتى لا يطالهم القانون عقب إنتهاء المدة المحددة .