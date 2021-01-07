جنوب السودان تطلب 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 7 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تقدمت دولة جنوب السودان بطلب رسمي للحصول على 5 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وتسعى جنوب السودان إلى الحصول على اللقاحات عبر برنامج "كوفاكس" التابع للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، لحماية مواطنيها من خطر الإصابة بالفيروس في ظل تزايد حالات الإصابة بصورة يومية.

وقال جون رومونو، المدير العام لخدمات الصحة الوقائية بوزارة الصحة بدولة جنوب السودان، إنهم تقدموا بطلب رسمي للحصول على اللقاحات كمرحلة أولى، تبقت فقط مرحلة تأكيد الطلب وتوفير الكمية المطلوبة من تلك اللقاحات.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "لقد تقدمنا رسميا بالطلب وننتظر التأكيد فقط، وشكلنا لجنة فنية لتحديد نوعية اللقاح المطلوب لجنوب السودان، ونتوقع وصول الدفعة الأولى من لقاحات كورونا خلال الشهر الجاري.

وأشار المسئول إلى أن طلب الحصول على لقاحات فيروس كورونا، تضمن طبيعة الفئات المستهدفة في جنوب السودان مثل العاملين في الحقل الصحي، وكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، وفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، إلى جانب فئة المعلمين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية اليومية.

وتابع أن التحالف العالمي للقاحات سيتكفل بتغطية جميع التكاليف الأولية الخاصة باللقاحات التجريبية.

وسجلت جنوب السودان 3589 حالة إصابة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بها في أبريل 2020 وفقا لإحصاءات وزارة الصحة في جنوب السودان.