عاجل.. تسجيل95 حالة مؤكدة جديدة للإصابة بالكورونا بالخرطوم

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 7 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت وزارة الصحة الخرطوم تسجيل ( 95) حالة مؤكدة جديدة للإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بالولاية وارتفاع عدد تراكمي الحالات إلى (18343) حالة بالولاية بمعدل انتشار 20,6% فيما واصلت محلية الخرطوم في تسجيل أعلى الإصابات مقارنة ببقية المحليات بارتفاع العدد التراكمي إلى (5623) حالة بالمحلية . وكشف مدير عام وزارة الصحة بالخرطوم د. محجوب تاج السر منوفلى لدى تقديمه التقرير الدوري بمركز طوارئ كورونا بالوزارة عن تسجيل 16 حالة وفاة خلال 24 ساعة بينما وصل العدد التراكمي لحالات الوفاة بالولاية الى ( 778) حالة وفاة بمعدل 4,2% وتسجيل 10حالات شفاء خلال ال24 ساعة الماضية و (8409) تراكمي حالات الشفاء .



ولفت الى أن أتيام الاستجابة السريعة ( 17تيما) زارت خلال الـ24 ساعة الماضية 85 منزلا وأخذت 51 عينة فيما تلقى مركز إتصال الطوارئ (221) (1185) مكالمة و27 بلاغا منها حالة وفاة مشيرا الى أن عدد الحالات التي تخضع للمتابعة المنزلية من قبل الأتيام بالمحليات( 818 )حالة منها 88 حالة شفاء وتبقى (730 ) حالة نشطة حتى الآن على مستوى المتابعة المنزلية . وأكد منوفلي وجود تنسيق تام مع وزارة التربية والتعليم بالخرطوم من خلال اللجنة المشتركة إستعدادا لبدء الدراسة للصفين الثامن أساس والثالث ثانوي بمدارس الولاية وفق الاشتراطات الصحية .

وناشد إدارات المدارس والتعليم بالمحليات وأسر التلاميذ والطلاب بضرورة التعاون التام بتنفيذ الموجهات والإشتراطات الصحية لضمان العودة الآمنة للمدارس محذرا من مغبة الإخلال أو عدم الإلتزام بالموجهات الصحية حتى لا تلجأ الوزارة إلى التوصية بإغلاق المدارس مرة أخرى .

وأشارإلى أن الوزارة سوف تقوم بالإشراف والمتابعة من خلال اتيام ستطوف بالمدارس للتأكد من تطبيق الموجهات الوقائية من تباعد وغيره بعد ان قامت بعدد من الشراكات مع منظمات منها اليونيسيف لتوفير الكمامات والصابون والمعقمات للمدارس .

وذكر أن وزارته قامت بتجهيز قسم بمستشفى الأمين حامد للأطفال بأم درمان تحسبا لإستقبال أي حالات قد تحدث بالمدارس كما وجه المواطنين باللجوء للاتصال بمركزالطوارئ للاستفسار وتلقي التوجيه المناسب تجنبا لعناء البحث .

كما أعلن منوفلي عن بدء التشغيل التجريبي للأوكسجين المركزي بمستشفى جبرة لطوارئ كورونا بسعة 5 الف لتر مايوفر 60 أسطوانة ويسهم في زيادة وفاعلية الأسرة بعدد ( 102) سرير للعناية المكثفة والوسيطة .

ونبه إلى المراكز الثابتة والعاملة بالمحليات وتشمل مركز السلمابي في محلية الخرطوم،مركز السلمة في محلية بحري ، مركز بانت شرق في محلية

أم درمان ، مركز الجريف شرق في محلية شرق النيل ، مركز القبة في محلية جبل أولياء ، مركز الواحة في محلية كرري ومركز المنارة في محلية أم بدة .

ولفت الى إتجاه الوزارة لإضافة مراكز جديدة سوف يتم الإعلان عنها لاحقا بهدف زيادة السعة وتوفير الخدمة للمواطنين في كافة المحليات. .