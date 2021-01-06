البرهان يلتقي وزير الخزانة الأمريكي ويُطلعه علي التوترات الحدودية مع إثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 6 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، في أول زيارة له.



وأكد البرهان في بيان صادر عن المجلس، حرص بلاده على تطوير علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات وخاصة في النواحي الاقتصادية، كما أطلع الوفد الأمريكي علي موقف الخرطوم من التوترات الحدودية مع إثيوبيا.

وأشار البرهان إلي أن ما قام به الجيش السوداني يعد إعادة انتشار داخل الحدود، مؤكدا حرص السودان على معالجة الخلافات بالتفاوض والحوار".

ووفقا للبيان فقد أعرب وزير الخزانة الأمريكي والوفد المرافق عن تقديره لحسن قيادة رئيس مجلس السيادة للبلاد وللفترة الانتقالية مناصفة مع مجلس الوزراء لتجاوز التحديات التي تواجه السودان، كما أشاد بالجهود التي بذلت وتوجت بالتوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان، كما أكد الوفد الأمريكي حرص واشنطن على توصل السودان ومصر وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله.

ووقعت وزارة المالية السودانية مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عاما.