وزير الخزانة الأمريكى يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 6 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، ووزير الرى السوداني، ياسر عباس، خلال لقائهما بالعاصمة السودانية الخرطوم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل حول تعبئة وتشغيل سد النهضة.، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.



ووقعت الحكومة السودانية على مذكرة تفاهم مع وزير الخزانة الأمريكى، تمنح واشنطن بمقتضاه تمويلا للسودان يقدر بمليار دولار سنويا وإعفاءً للديون.

وقالت مراسلة قناة العربية الحدث، إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين سيجتمع بوزير الري السوداني ياسر عباس لإجراء محادثات بشأن سد النهضة.

وكانت الخرطوم أعلنت تحفظها على المشاركة فى الاجتماع الوزارى الثلاثى بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة الذى عقد الإثنين الماضى.

وأوضحت وزارة الرى والموارد المائية السودانية، فى بيان أصدرته اليوم، "أنه استنادا على مخرجات الاجتماع الوزارى الثلاثي، الذى عقد أمس الأحد، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائى مع خبراء الاتحاد الأفريقى والمراقبين مساء نفس اليوم ولم يتلق السودان رداً على طلبه، وبدلاً عن ذلك تسلم السودان دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثى المباشر مما دفع السودان للتحفظ على المشاركة تأكيدا لموقفه الثابت