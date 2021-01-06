عاجل.. وفاة المرأة الفاضلة "أرملة الراحل جعفر نميري"

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 6 يناير 2021

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توفيت بثينة خليل أبو الحسن أرملة الرئيس السوداني الراحل جعفر نميري، اليوم الأربعاء، بمستشفى السلاح الطبي بالعاصمة الخرطوم.



والراحلة هي أول من أطلق عليها لقب السيدة الأولى في السودان.

وعاشت بثينة حياة هادئة بعيدا عن الأضواء والإعلام كزوجة لأشهر رئيس حكم السودان لـ 16 عاما (1969 – 1985) وشهدت فترة حكمه عواصف وأحداثا كبيرة في البلاد لم تظهر فيها الراحلة.

ويعرف السودانيون أرملة نميري بـ“المرأة الفاضلة“ لكونها متواضعة ولم تعمل بالتجارة والاستثمار أو تجمع ثروة كغيرها من زوجات الرؤساء، واشتهرت بالعمل الخيري وتقديم الدعم المالي والمعونات للسودانيين من خلال الجمعيات الخيرية والتطوعية.