عاجل.. حمدوك يستقبل وزير الخزانة الأمريكي

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 6 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، وزير الخزانة الأمريكية، إستيقن منوتشن، الذي وصل إلى الخرطوم صباح اليوم الأربعاء.



ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكد حمدوك أن زيارة وزير الخزانة الأمريكي تعد قفزة تاريخية بالعلاقة مع واشنطن، مشيرا إلى أن الخرطوم تسعى لخطوات ملموسة لتدشين دخول علاقتنا مع واشنطن مرحلة جديدة.

وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن شكره جهود الإدارة الأمريكية التى أفضت الى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وإعادة الحصانة السيادية للسودان ودعم عملية الانتقال الديمقراطي وخلق استقرار اقتصادي فى السودان.

كما تناول اللقاء ملفات العلاقات الثنائية المتحركة فى مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها، قائلا إن الزيارة مؤشر قوي لانطلاق البلدين لعلاقات متطورة فى المستقبل القريب.

ووصل وزير الخزانة الأمريكي إلى الخرطوم، صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد في زيارة للسودان تستغرق يومًا واحدًا لإجراء مباحثات مع المسؤولين السودانيين ومناقشة الوضع الإقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل عددا من دول المنطقة.

وكان في استقبال وزير الخزانة الأمريكي بمطار الخرطوم دكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني وعدد من مسؤولي الدولة والسفير الأمريكي وعدد من السفراء لدى الخرطوم.