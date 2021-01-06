وزيرة المالية تؤكد أهمية الإيفاء بمتطلبات السلام

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 6 يناير 2021

أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية المكلفة هبة محمد علي، أهمية الإيفاء بمتطلبات السلام، كما وردت في اتفاقيات جوبا كأحد أولويات موازنة العام المالي 2021، وتحسين معيشة المواطنيين في كافة أنحاء السودان. وذكرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزارة استعرضت أهم بنود ومرتكزات الموازنة مع شركاء السلام وقوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة)، في اجتماع برئاسة الدكتورة هبة محمد علي، وحضور العديد من الخبراء الاقتصاديين من أطراف شركاء السلام، وذلك في إطار وضع اللمسات الأخيرة على موازنة العام المالي 2021. وأكد الاجتماع أهمية تضمين جميع بنود اتفاقيات جوبا للسلام في الموازنة العامة، وتطرق الاجتماع أيضا الى كافة بنود الموازنة، وخاصة التفاصيل الاقتصادية لتنفيذ اتفاقيات السلام، وتمويل صناديق السلام والمفوضيات المختصة، وتوظيف كافة موارد السودان لمصلحة جميع السودانيين.

