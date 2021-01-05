عاجل.. المالية وشركاء السلام يتفقان على أهم بنود موازنة العام 2021

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 5 يناير 2021

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استعرضت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أهم بنود ومرتكزات الموازنة مع شركاء السلام وقوى الحرية والتغيير،خلال الاجتماعات المستمرة والتي تضمنت جلسة عقدت ظهر اليوم برئاسة الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، وحضور العديد من الخبراء الاقتصاديين من أطراف شركاء السلام، وذلك في إطار وضع اللمسات الأخيرة على موازنة العام المالي 2021.



وأكد الاجتماع على أهمية تضمين جميع بنود اتفاقيات جوبا للسلام في الموازنة العامة، وتطرق الاجتماع أيضاً الى كافة بنود الموازنة، وخاصة التفاصيل الاقتصادية لتنفيذ اتفاقيات السلام، وتمويل صناديق السلام والمفوضيات المختصة، وتوظيف كافة موارد السودان لمصلحة جميع السودانيين.

وأكدت وزيرة المالية المكلفة على أهمية الإيفاء بمتطلبات السلام، كما وردت في اتفاقيات جوبا كأحد أولويات الموازنة، وتحسين معاش الناس في كافة انحاء البلاد.