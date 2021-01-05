عاجل.. 10مليون يورو دعم من الاتحاد الأوروبي لهيكلة الصمغ العربي بالسودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 5 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشفت الدكتورة فايزة صديق محمد احمد المنسق القومي لمشروع دعم هيكلة قطاع الصمغ العربي بالسودان، عن منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم هيكلة الصمغ العربي بلغت قيمتها 10 مليون يورو عبر الوكالة الفرنسية للتنمية التي مولت المرحلة الاولى في العام 2015 بشمال كردفان.



وقالت في تصريح لوكالة السودان للانباء، على هامش زيارتها لمدينة الابيض، إن المنحه تستهدف المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل ولايات شمال كردفان والنيل الازرق وسنار والقضارف وذلك خلال الفترة من 2021 حتي 2024

واكدت مواصلة العمل في تكلمة المرحلة الاولي لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة بشمال كردفان، بينما يبدأ العمل فعلياً في بقية الولايات المستهدفة للمرحلة الثانية في مطلع فبرايرالمقبل.

وابانت ان مكونات المشروع تتضمن دعم سلسلة القيمة للصمغ العربي وإدارة جودة إنتاجه وتطوير التسويق وإستزراع مساحات بمناطق حزام الصمغ العربي بالولايات المستهدفة وبناء قدرات المجتمعات التي تبلغ 270 مجتمعاً في عشرة محليات.

واكد المهندس محمد ادريس ابراهيم منسق المشروع بالولاية ،بدء العمل في تنفيذ أنشطة المشروع في 2015 بمحلية شيكان عبر 30 جمعية حققت الكثير من الانجازات ، شملت انشطة سلسلة القيمة للصمغ العربي وبناء قدارات المنتجين وربطهم بشركات صادر الصمغ العربي التي وفرت التمويل اللازم لعمليات الانتاج والحصاد النموذجي.