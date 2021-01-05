عاجل.. وزير الخزانة الأمريكية يصل البلاد غدا

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 5 يناير 2021

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يصل إلى الخرطوم غداً وزير الخزانة الأمريكية استيقن منوتشن على رأس وفد في زيارة للسودان تستغرق يوماً واحداً.



وقالت السفيرة مها أيوب مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية، إن المسؤول الأمريكي سيعقد لقاءات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وعدد آخر من المسؤولين، وسيتم خلالها مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.

الجدير بالذكر أن زيارة وزير الخزانة للبلاد تأتي في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل زيارة عدد من دول المنطقة.