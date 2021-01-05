عاجل.. وزير التربية يدعو إلى اشراك المعلم في وضع المناهج

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 5 يناير 2021

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دعا وزيرالتربية والتعليم محمد الأمين التوم الى ضرورة اشراك وإعمال دور المعلم في وضع المناهج وأن يتم في ذات الوقت رفع قدرات الرقابة في متابعة نمو الطفل في تعاملاته مع آليات التعلم، وقال الوزير نحن في بداية مرحلة جديدة طوت مرحلة ظلامية النظام البائد.



جاء ذلك لدى افتتاحه اليوم مؤتمر المناهج للمرحلتين المتوسطة والثانوية ، تحت شعار" من أجل منهج يؤصل للقيم الإنسانية ويحتفل بالتنوع والسلام ويلحق بركب العلم والحداثة " والذى تستمر أعماله في الفترة من٥ الى ٧ من يناير الجاري بصالة المعلم بوزارة التربية.

وعبر الوزيرعن رغبته في أن تحظى قضية التصالح مع ذاتنا وأجسامنا والتي وصفها بأنها من القضايا المسكوت عنها ، مناشداً أن تحظى باهتمام ألمؤتمر دون التعرض لخدش حياء التلاميذ.

ودعا إلى ضرورة التصالح مع الأسرة باشراكها في العملية التعليمية لأهمية هذا الدور، لافتاً إلى ضرورة الاعتناء بمسألتي الصحة الجسدية والنفسية وبحثها بصورة علمية.

وأشار إلى أهمية دور المدرسة داعياً ومطالباً أن تجد َحظها من النقاش.