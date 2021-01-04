البرهان يتلقى المزيد من رسائل التهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 4 يناير 2021

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تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن ، المزيد من رسائل التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال المجيد لجمهورية السودان من كل من:



جلالة الملك فيليب السادس ملك اسبانيا ، فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية ، فخامة مون جاي-إن رئيس جمهورية كوريا ،فخامة السيد سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الايطالية.

وعبر ملك اسبانيا والسادة رؤساء الدول في رسائلهم ، عن تمنياتهم لرئيس مجلس السيادة بدوام الصحة والعافية، وللسودان وشعبه بمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار..