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البرهان يتلقى المزيد من رسائل التهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال

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الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 4 يناير 2021

البرهان يتلقى المزيد من رسائل التهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال

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متابعات - اخبار الخليج 365

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن ، المزيد من رسائل التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال المجيد لجمهورية السودان من كل من:

جلالة الملك فيليب السادس ملك اسبانيا ، فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية ، فخامة مون جاي-إن رئيس جمهورية كوريا ،فخامة السيد سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الايطالية.

وعبر ملك اسبانيا والسادة  رؤساء الدول في رسائلهم ، عن تمنياتهم لرئيس مجلس السيادة بدوام الصحة والعافية، وللسودان وشعبه  بمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار..

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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