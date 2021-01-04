البرهان يشكر السيسي ويشيد بدور مصر في دعم السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 4 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل بحضور الفريق أول ركن جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات بالسودان.



وقال مجلس السيادة الانتقالي في السودان في بيان عنه إن الطرفين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار جهود البلدين الشقيقين لتطوير العلاقات بينها وتعزيز التعاون المشترك.

وثمن البرهان خلال لقاء مدير جهاز المخابرات المصري، دور مصر الرائد في دعم ومساندة أشقائها في السودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن عميق تقديره وشكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته وللشعب المصري.

وقدم الوفد التهنئة لرئيس مجلس السيادة بمناسبة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأعياد الاستقلال المجيد، معربًا عن استعداد مصر الكامل لمساعدة السودان لعبور المرحلة الانتقالية.

وناقش اللقاء وفق صحيفة "السوداني" مجمل العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين وحضره كل من مدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد والسفير المصري بالخرطوم حسام عيسى.