عاجل.. السودان يحذر من زيادة أعداد النازحين من إثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 4 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

حذرت السلطات السودانية من وجود تدفق كبير من الإثيوبيين الهاربين من بلادهم بسبب النزاع المسلح في إقليم تيغراي بعد تصاعد وتيرة العنف، حيث يوجد حاليا أكثر من 60 ألف نازح بالأراضي السودانية.



وصرح مدير إسكان اللاجئين بالولايات الشرقية، الفاتح مقدم قائلاً: "لقد ارتفع عدد الهاربين بسبب الصراع المسلح الذي تجدد بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة، وذلك وفقاً لشهود عيان من النازحين الذين وصلوا البلاد نهاية الأسبوع الماضي".

ووفقاً لمقدم، فقد عبر الحدود الإسبانية 61 ألفاً و458 مواطناً إثيوبياً منذ اشتعال الصراع في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وصل منهم 42 ألفاً و902 شخصاً من معبر الحمديات الحدودي بمدينة كسلا و18 ألفاً و556 آخرين عن طريق ولاية القضارف.

ويذكر أن الحكومة الإثيوبية كانت أعلنت انتصارها على المتمردين في إقليم تيغراي في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أكثر من 3 أسابيع من الهجوم.