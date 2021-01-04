بيان عاجل من السودان بشأن المشاركة في مفاوضات سد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 4 يناير 2021

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أعلن السودان تحفظه على المشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر واثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي عقد اليوم الاثنين



وأوضحت وزارة الري والموارد المائية في بيان اصدرته اليوم انه استنادا على مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد أمس الأحد ، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين مساء نفس اليوم ولم يتلق السودان رداً على طلبه، وبدلاً عن ذلك تسلم السودان دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر مما دفع السودان للتحفظ على المشاركة تأكيداً لموقفه الثابت بضرورة اعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة.

وتؤكد وزارة الري والموارد المائية على تمسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي اعمالاً لمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية على أن يلعب الخبراء دوراً أكثر فعالية في تسهيل التفاوض