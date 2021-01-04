عاجل.. وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق إعتماد سفير الإتحاد السويسري

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 4 يناير 2021

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يوقع السودان وسويسرا لاحقا اتفاقيتين بشأن الهجرة غير الشرعية وفي مجال الطيران المدني



جاء ذلك لدى استقبال السيد عمر قمر الدين إسماعيل وزير الخارجية المكلف، بمكتبه صباح اليوم الأثنين، السيد السفير كريستيان وينتر بمناسبة تقديم نسخة

من أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإتحاد السويسري لدى جمهورية السودان حيث قدم السيد السفير كريستيان التهاني للسيد الوزير بمناسبة ذكرى استقلال السودان، وعبر عن تطلعه للعمل في السودان وتقوية العلاقات الثنائية، مشيراً إلى تطور العلاقات بين البلدين، خاصة عقب زيارتي وزير الخارجية المكلف إلى العاصمة بيرن مؤخراً ولقائه بوزيرة الدولة بالخارجية السويسرية، والإتفاق على عقد لجنة التشاور السياسي رفيعة المستوى بين البلدين، بالخرطوم في مارس ٢٠٢١م .

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها القطاع المالي وإصلاح القطاع المصرفي السوداني بالاستفادة من التجربة السويسرية ودعمها الفني للتدريب في هذا المجال لمحاربة الفساد وغسيل الأموال واسترداد الأصول إضافة إلى الشراكة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع الدول الأوروبية الأخرى.

على صعيد آخر، تطرق اللقاء إلى التقدم الكبير الذي أحرزه السودان في مجال حقوق الإنسان ولرئاسته للمجموعة الأفريقية بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

من جانبه، ثمن السيد الوزير مستوى العلاقات مع سويسرا ومساندة ودعم حكومتها وحفاوة استقبالها له في الزيارات السابقة، مؤكداً حرص السودان على تعزيز الشراكة بين البلدين وترجمتها إلى مشاريع تخدم مصالح الشعبين الصديقين.