وزير الخارجية يستقبل أول سفير كندى مقيم (التفاصيل الكاملة)

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الأحد 3 يناير 2021
استقبل عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف، اليوم الأحد، آدريان نورفولك بمناسبة تقديم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لدولة كندا لدى السودان، ليكون أول سفير كندي مقيم في البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية ، في بيان، أن اللقاء تناول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة والعليا للشعبين.
وأكد السفير الكندي عزم بلاده على بذل قصارى جهدها لدعم حكومة الفترة الانتقالية ولزيادة التعاون مع السودان في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال التعدين.
من جانبه، ثمن وزير الخارجية ، مساندة ودعم الحكومة الكندية، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز الشراكة بين البلدين وترجمتها إلى مشاريع تخدم مصالح الشعبين الصديقين.
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