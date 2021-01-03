عاجل.. تجدد الاشتباكات بين الفلاتة والتعايشة بجنوب دارفور

الأحد 3 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تجددت الاشتباكات القبلية بين الفلاتة والتعايشة في منطقة كركر التابعة لمحلية أم دافوق بولاية جنوب دارفور مما تسبب في حرق قرية الكركر الحدودية.



وأكد والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي أن حكومة الولاية قامت بواجبها، واصفا الهجوم بالكبير ولكن لم يقتل فيه احد ولم يتم نهب اية ممتلكات.

وأشار مهدي في أحد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن القوات منتشرة في منطقة وعرة وغابات كثيفة، واستطاعت أن تمشط المنطقة، وحتى المناطق المتوقع الهجوم عليها الآن، مؤمنة متعهدا بتطبيق القانون بحسم و ملاحقة المتفلتين.