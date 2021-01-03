عاجل.. تفاصيل استئناف مفاوضات سد النهضة

الأحد 3 يناير 2021 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أفادت وكالة أنباء السودان بأن وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ووزير الري والموارد المائبة ياسر عباس، سيشاركان في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة التي ستستأنف الأحد.

وسيعفقد الاجتماع برئاسة بانا دورا وزير التعاون الدولي بجمهورية جنوب إفريقيا التي ترأس الدورة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى. وأوضح مصدر مسؤول لـ"سونا" أن الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق. وأضاف المصدر أنه سيتم النظر في المسودة التفاهمية التي أعدها خبراء الاتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق مرض للأطراف الثلاثة. وفي وقت سابق، حذرت الخارجية السودانية إثيوبيا من البدء في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

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