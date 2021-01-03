عاجل.. السفير السوداني بالقاهرة: علاقتنا مع مصر باقية

الأحد 3 يناير 2021

قال السفير محمد إلياس، السفير السوداني بالقاهرة، إن العلاقات المصرية السودانية خصوصية وباقية وأزلية وعلاقات مصير مشترك، وتتميز عن كثير من علاقات الشعوب.



ووجه "إلياس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، الشكر لمصر حكومة وقيادة وشعبا على التهنئة الرقيقة التي بعث بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان في ذكرى استقلال السودان، مشددًا على أن العلاقات تشهد حراكا مكثفا انطلاقًا من مرتكزات وقواعد ثابتة بحكم تفرد العلاقة وما يتوفر لها من مقومات هائلة ترعاها إرادة سياسية قوية، وتنطلق من رؤية استراتيجية تجعل منها نموذجًا يُحتذى لدول المنطقة.

وتابع: "نحن ننظر بعين إعجاب وفخر لما تحقق من طفرة تنموية هائلة في مصر وهي تجربة يُحتذي بها ونأخذ منها الكثير من الدروس، ونذكر لمصر دعمها الدائم للشعب السوداني".

واستطرد سفير السودان بالقاهرة، أن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب جعلنا أكثر تفاؤل الآن ومستقبلًا، وشكّل هذا القرار نقطة تحول في علاقات السودان الخارجية، وفي القدرة على تحريك موارد البلاد الضخمة، وفي عودة للسودان للمجتمع الدولي كدولة مسئولة، إلى جانب ما تم التوصل إليه من اتفاق للسلام، والذي سيكمل دائرة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويعمل على تحقيق أهداف الثورة، ويحقق أهداف الحكومة في التحول الديمقراطي الشامل.