- 1/3
- 2/3
- 3/3
السبت 2 يناير 2021
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
نأى رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، بنفسه عن التنافس وسط قوى الحرية والتغيير حول مقاعد التشكيل الوزاري الجديد؛ بعد تعديل الوثيقة الدستورية الذي تم بموجبه السماح للسياسيين الحزبيين بالمشاركة في الحكومة.
وقالت تقارير إن رئيس المؤتمر السوداني اعتذر عن الترشح لأي موقع وزاري في الحكومة الجديدة، ولم يرد اسمه ضمن قائمة المرشحين التي يتوقع تقديمها لرئيس الوزراء خلال الأيام القادمة بعد إجازتها بواسطة المجلس المركزي للحرية والتغيير.
وكان الدقير، قد أوضح خلال تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، أن الأولوية يجب أن تكون للاتفاق حول برنامج الحكومة وخطتها الاستراتيجية للبناء الوطني ومنهج عملها قبل الشروع في تسمية شاغلي حقائبها المختلفة، كما أوضح أنه من الأفضل تشكيل المجلس التشريعي قبل بقية مؤسسات السلطة الانتقالية.
وقال المصدر إن المؤتمر السوداني رشح إبراهيم الشيخ لوزارة النقل والبنية التحتية، وهنادي الصديق لوزارة الشباب والرياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الدقير يعتذر عن المشاركة في الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.