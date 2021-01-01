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حمدوك: يجب علينا استكمال الحوار من أجل تحقيق السلام الشامل

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الجمعة 1 يناير 2021

قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إنه يجب علينا استكمال الحوار من أجل تحقيق السلام الشامل فى السودان.

وأضاف خلال كلمته بمناسبة ذكرى الاستقلال،:"وجب على قواتنا المسلحة حماية الشعب وتأمين الحدود".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مجلس الوزراء أجاز المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، مؤكدا أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب سيفتح الباب لاستثمارات كبرى.

وكان رئيس مجلس الوزراء  الدكتور عبد الله حمدوك، اطمأن على مجمل الأوضاع بولاية غرب دارفور (غرب السودان)، خاصة الوضع الأمنى، وذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء والى غرب دارفور محمد عبد الله الدومة.

وقال والى غرب دارفور، إن الولاية تتمتع بوضع أمنى مثالى لأول مرة، بسبب ما طرحته حكومة الولاية من أفكار جديدة تتعلق بالحوار المجتمعى الذى وجد استجابة واسعة من قبل مكونات الولاية، وذلك بما يُمكِّن المجتمع من مناقشة مشاكله وقضاياه التى تتعلق بأفراده.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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