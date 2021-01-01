عاجل| وفاة رائد مسرح الصم الفنان عبد الحكيم الطاهر بفيروس كورونا

الجمعة 1 يناير 2021 غيب الموت الممثل والمخرج الفنان عبد الحكيم الطاهر، اليوم الجمعة، متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

ونعى فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، الفنان عبد الحكيم الطاهر، الذي يُعد رائد فكرة مسرح الصم، وواحدا من رواد المسرح والدراما التلفزيونية. وبدأ الطاهر حياته عاملا بمصنع النسيج، وتخرج في معهد الموسيقى والمسرح بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عام 1982، ونال درجة الماجستير في الفنون من جامعة القاهرة عام 2000، والدكتوراه من جامعة السودان عام 2008.

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