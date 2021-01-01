عضو بمجلس السيادة: الدولة رسميا وشعبيا في خندق واحد مع الجيش

الجمعة 1 يناير 2021

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور صديق تاور، أن الدولة على المستوى الرسمي والشعبي في خندق واحد مع القوات المسلحة.



وأشاد تاور، لدى مشاركته القوات المسلحة، الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين للاستقلال، برئاسة اللواء السادس مشاة بمدينة دوكة في ولاية القضارف (شرق السودان)، بالبطولات والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة تحريرا للأرض وحفظا للأمن والاستقرار.

وقال عضو مجلس السيادة، إن استعادة الأراضي تعيد للشعب السوداني كرامته، والذكرى الحالية للاستقلال لها طعم خاص بعد بسط الدولة سيطرتها على أراضيها على الشريط الحدودي (مع إثيوبيا).

وأكد تاور أن الشعب ليس من دعاة الحرب أو العداوة ولا يطمع في حق الآخرين، وأنه في ذات الوقت ليس ضعيفا حتى يطمع فيه الغير.

من جانبه، دعا والي القضارف سليمان علي موسى، لأن يكون الشريط الحدودي آمنا ومنطقة تعاون وحسن جوار، مؤكدا وقوف الولاية مع القوات المسلحة حتى يتم تحرير واستعادة كافة الأراضي السودانية.