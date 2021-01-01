عاجل.. القوات الخاصة تكرّم مركز طبي خاص بأمدرمان لهذه الأسباب

الجمعة 1 يناير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كرّمت القوات الخاصة السودانية، مجمع الشيخ خالد الطبي بأمدرمان، تقديراً لموقفهم النبيل تجاه جندي من منسوبيها، قصدهم للعلاج.



وكان احد جنود وحدة القوات الخاصة، قد قصد المركز للعلاج فرفض الاطباء اخذ مقابل مادي منه معتذرين عن علاج من يدافع عن ارضهم وبلادهم بمقابل مالي.

واخبر الجندي قائد الوحدة بذلك فجاء على الفور لتكريم اطباء المركز ممثلين في شخص الدكتور/ ابراهيم الحاج يوسف، شاكرا لهم هذا الصنيع والشعور الطيب تجاه حماة الوطن.