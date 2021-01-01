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الجمعة 1 يناير 2021
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متابعات - اخبار الخليج 365
كرّمت القوات الخاصة السودانية، مجمع الشيخ خالد الطبي بأمدرمان، تقديراً لموقفهم النبيل تجاه جندي من منسوبيها، قصدهم للعلاج.
وكان احد جنود وحدة القوات الخاصة، قد قصد المركز للعلاج فرفض الاطباء اخذ مقابل مادي منه معتذرين عن علاج من يدافع عن ارضهم وبلادهم بمقابل مالي.
واخبر الجندي قائد الوحدة بذلك فجاء على الفور لتكريم اطباء المركز ممثلين في شخص الدكتور/ ابراهيم الحاج يوسف، شاكرا لهم هذا الصنيع والشعور الطيب تجاه حماة الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. القوات الخاصة تكرّم مركز طبي خاص بأمدرمان لهذه الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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