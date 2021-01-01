عاجل.. رئيس مجلس السيادة يتلقى برقيات تهنئة بذكري الاستقلال

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن ،عددا من برقيات التهنئة من عدد من الملوك والشيوخ السلاطين واصحاب السمو ورؤساء حكومات وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال شمل كلا من : صاحب الجلالة الملك وليام الكسندر ملك مملكة هولندا، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ،ملك المملكة الاردنية الهاشمية. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ، سلطان سلطنة عمان. صاحب السمو, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وعبر السادة الملوك واصحاب السمو في برقياتهم ،لفخامته بدوام الصحة والعافية وللسودان وشعبه بمزيد من التقدم والنماء والازدهار.

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