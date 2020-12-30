عاجل.. رئيس مجلس السيادة يطلع على الأوضاع الأمنية بالقضارف

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الأربعاء 30 ديسمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على مجمل الأوضاع الأمنية والتنموية بولاية القضارف (شرق السودان).
وأشاد البرهان، لدى لقائه في الخرطوم اليوم، والي ولاية القضارف الدكتور سليمان علي محمد موسى، بالدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار بالسودان.
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، دعمه لجهود الولاية لتحقيق التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين.
من جانبه، أكد والي القضارف الدكتور سليمان علي محمد، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن حكومته تعمل في تناغم تام مع الأجهزة الأمنية بما يضمن سلامة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
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