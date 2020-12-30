فريق عمل مشترك لإزلة عقبات مسار الحزام الأخضر بولاية الخرطوم

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أمن الاجتماع المشترك بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري ولاية الخرطوم والمجلس الأعلى للبيئة بالولاية على تكوين فريق عمل مشترك لإجراء مسح سريع وعاجل لمناطق التداخلات على الاراضى وتقديم مقترحات عملية لإزالة التشابك.



وبحثت الدكتورة أميمة محمد عمر مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري ولاية الخرطوم لدى ترؤوسها اليوم ،الاجتماع المشترك بين الوزارة والمجلس الأعلى للبيئة بالولاية، السبل الكفيلة بتذليل المعوقات التي تواجه مسار الحزام الأخضر بالولاية ، وذلك بحضور مديري الإدارات العامة بالمجلس الأعلى للبيئة وعدد من قادة العمل الزراعي بالوزارة.

وأكدت د. أميمة أن جوهر العمل الزراعي يعتمد على المناخ ، كما أن دور الحزام الأخضر بالولاية لا ينحصر فقط في تحسين الأداء البيئي بل يتعداه إلى تحسين مستوى الصحة العامة والنفسية ، مشددةً في هذا الصدد على أن الحزام أضحى ضرورة في ظل انجراف الأراضي بفعل العواصف والظروف المناخية المتطرفة ، بجانب الأدوار الاقتصادية والاجتماعية اللاحقة التي يجري الأعداد لاقامتها مستقبلاً.

وأشارت د. أميمة الى أن الوزارة وعبر اداراتها المتخصصة وذات الصلة ستبذل بكل ما بوسعها لمعالجة مشاكل تداخل مسار الحزام مع الأراضي الزراعية المملوكة للسكان المحليين والمشاريع الزراعية ، داعية إلى استغلال غابات المنطقة في الوقت الحالي لحين الفراغ من مسح مناطق التداخلات وإيجاد الحلول المناسبة. من جانبه دعا دكتور عبدالله عوض بشير بالمجلس الأعلى للبيئة لضرورة توحيد الجهود لتحقيق الغايات البيئية الموضوعة.

الجدير بالذكر أن السياج الأخضر لولاية الخرطوم والذي يمر عبر محليات أمبدة ، أمدرمان ، كرري ، بحري ، وشرق النيل بطول 285 كلم، كان قد بدأ العمل فيه في العام 2016.