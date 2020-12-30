المجلس الاستشاري لشرق السودان يعلن مبادره انعقاد مؤتمر سلام الشرق

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن المجلس الاستشاري الأعلى لشرق السودان عن مبادرة بشان انعقاد منبر سلام الشرق.



وأكد البروفسير ابراهيم احمد اونور رئيس المجلس الاستشاري خلال مخاطبته منبر سونا اليوم اكد ان مبادرة منبر سلام الشرق تطرح كل المشاكل فى شرق السودان وتقديم ما تتطلبه المرحلة فى هذا الظرف مشيرا الى اهداف المجلس فى تضافر الجهود لطرح روية موحدة لاقليم شرق السودان وتقديم الروى والحلول للجهات المعنية وذات الصلة.

وأضاف بروفسر إبراهيم أنه ولتحقيق أهداف المجلس كونت لجان مختصة لطرح وحل المشاكل وان للمجلس خمسة لجان فى الاقتصاد والتعليم والتدريب والتوظيف والقانون والتراث وذلك لطرح المشاكل وتقديم الحلول .

وقال ان المجلس يثمن تجميد مسار الشرق باتفاقية السلام بجوبا لان هذا المسار يفتقد تمثيل الشرق ورأينا ان يترك كمنبر منفصل وتطرح مشاكل وحلول تقدم للدولة وهناك اهمية قصوى لعقد المنبر لازالة التوترات فى الشرق وتحديد جدول زمني باسرع ما يمكن وتحديد القوى المشاركة فيه .

واشار الى ان المبادرة تتطلب اهمية التنسيق بين الجهات المختلفة وهذا يتم بعد تحديد جدول اعمال المنبر واختيار معاييرالمشاركة فى المنبر وان تركز المشاركة على المحليات والمسارعة بتكوين لجنة لحشد الدعم المالى والاعلامى .

وأضاف أن اوراق العمل المقترحة هى عبارة عن عدة محاور منها الحكم اللامركزى وتحديات التعليم اضافة الى قضية الصحة والنمو السكانى وقضية الهوية الثقافية لتراث انسان الشرق وقضية اللجوء فى الولايات الشرقية وادارة الموارد المعدنية والبحرية واشكالات مياه الشرب فى الشرق ،قضايا التوظيف والتمييز الايجابي وادارة الموانى البحرية .

وعن موعد انعقاد المنبر اوضح البروفسير ابراهيم ان المبادرة ستطرح للجهات المئئولة وبعد الموافقة سيتحدد الموعد وقال لدينا وثيقة جاهزة وفى انتظار الضوء الاخضر من الحكومة .