عاجل.. تدشين المبادرة القومية الشعبية لدعم الجيش السوداني

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تم اليوم بالخرطوم تدشين المبادرة القومية الشعبية لدعم الجيش السوداني ، حيث شارك في المبادرة الادارات الأهلية، رجال الدين، فئات المجتمع من شباب، طلاب، المرأة والمزارعين، وذلك بهدف تقديم الدعم المعنوي والمادي من أجل الوقوف خلف القوات المسلحة لحماية الأرض والعرض.



وأعلن مبارك النور رئيس اللجنة التمهيدية للمبادرة خلال المؤتمر الصحفي اليوم بمركزطيبة برس عن تشكيل لجنة مركزية تعني بالشأن القومي والإداري لعمل المبادرة والتنسيق مع الأجهزة الإعلامية إسنادا للقوات المسلحة والالتفاف حولها لحماية الحدود.

وأشار مبارك الى أن المبادرة شعبية شملت كل ألوان الطيف السوداني تحت شعار "جيش واحد شعب واحد" مبينا أن من أهداف المبادرة تحريك المجتمع لتقديم الدعم اللازم ،مستعرضا الرؤية الكاملة من أجل السيادة الوطنية.

وأكد رئيس المبادرة أن إنطلاق المبادرة سيكون من اليوم ، مناشدا كل الشعب السوداني للإنضمام للمبادرة والوقوف خلف القوات المسلحة حتى تنعم بالامن والاستقرار.