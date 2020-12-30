والي كسلا يؤكد أهمية وحدة وتماسك النسيج الإجتماعي ونبذ القبلية

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد أمين عام حكومة ولاية كسلا الوالي المكلف الاستاذ الطيب محمد الشيخ أهمية وحدة ترابط وتماسك النسيج الاجتماعي بولاية كسلا ونبذ القبلية والتعصب ‏وكل مايؤدي الى إثارة النعرات بين مكونات مجتمع ولاية كسلا .



وقال الوالي المكلف لدى لقائه اليوم أعضاء لجنة الصلح والمساعي الحميدة برئاسة دكتور عبد القادر فكي إن ولاية كسلا عرفت بسماحة أهلها ومجتمعها ، وتعتبر سودانا مصغرا من خلال التعايش الموجود بين كافة مكونات الولاية ، مشيرا الى أن الأوضاع التي تمر بها البلاد تحتاج الى تكاتف أبنائها للعبور الى بر الامان وتحقيق متطلبات الفترة الانتقالية ،داعيا الى تبني المبادرات التي من شأنها تعزيز التماسك المجتمعي ،مشيدا بدور كافة الجهات ‏الرسمية والشعبية‏ التي أسهمت في تحقيق الاستقرار والأمن الذي تشهده الولاية حاليا .

‏ من جانبهم استعرض أعضاء اللجنة الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية والمساعي التي بذلتها اللجنة‏ وعدد من المبادرات من داخل الولاية وخارجها ‏ تجاه إنهاء الخلافات والصراعات التي ‏ وقعت بين بعض مكونات الولاية ‏ في الفترات السابقة ومعالجة أسبابها الى جانب حرص اللجنة على تحقيق التعايش المجتمعي بين مختلف مكونات الولاية .