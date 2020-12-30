إنطلاق حملة الرش الرزازي للقضاء على نواقل الأمراض بالخرطوم

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن إنطلاق حملة الرش الرزازي للقضاء على نواقل الأمراض من الذباب والباعوض والتي تبدأ من اليوم وتستمر لمدة أسبوعين وناشدت وزارة الصحة المواطنين بعدم التعرض المباشر للمبيد أثناء الرش بالمنطقة.

ونوهت الوزارة بفتح النوافذ والأبواب أثناء الرش حتى يتم القضاء على الباعوض داخل الغرفة، وتغطية أواني حفظ المياه (البراميل، الصهاريج والازيار) وتغطية أواني حفظ الأكل أثناء الرش بالمنطقة. وطالبت الوزارة أصحاب بيع الخضروات والفواكه بتغطيتها لفترة ساعتين أثناء الرش، وعلى أصحاب مزارع الألبان عدم حلب اللبن أثناء الرش الا بعد مرور (6) ساعات من مرور عربات الرش، وعلى الاشخاص الذين يعانون من حساسية ضد المبيد أخذ التدابير اللازمة .

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