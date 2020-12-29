عاجل.. مجلس الدفاع: ندعم جهود القوات المسلحة في حماية الحدود الشرقية

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعرب مجلس الأمن والدفاع السوداني، عن دعم جهود القوات المسلحة في حماية الحدود الشرقية، موجها بالتحقيق في الاشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين.

وقال وزير الدفاع السوداني، اللواء ركن يس إبراهيم يس، إن مجلس الأمن والدفاع أشاد بجهود القوات المسلحة في الفشقة دفاعا عن الأراضي السودانية. وكان وزير الدفاع السوداني، أكد أن القوات المسلحة تقف الآن في كل مناطق السودان تحمي الأرض والعرض، موضحا أنه تم تأمين الحدود الشرقية للبلاد تمامًا واستعدادها، لحماية كل ما يمس أرض السودان.

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