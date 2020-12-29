أئمة السودان يطالعون تاريخ قلعة صلاح الدين بالقاهرة

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

استقبلت اليوم قلعة صلاح الدين الأيوبي وفدا من الدعاة والأئمة السودانيين على هامش حضورهم إحدى الدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة، حيث اصطحبهم خلال الجولة محمد عبد الله، مدير عام آثار القلعة.



واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن تاريخ بناء القلعة والعمارة الحربية، ومقتنيات متحف الشرطة التي تستعرض تاريخ الشرطة المصرية والأسلحة التي كانت تستخدمها الشرطة على مر العصور وأبرز الجرائم والسلاح الذى استخدم فيها، كما شاهد الوفد الأزياء التى كان يرتديها رجال الشرطة المصرية، كما زار الوفد جامع محمد علي.

من جانبها أوضحت رانيا الشيوي، مدير المتابعة بالمنطقة، أن أعضاء الوفد أعربوا عن إعجابهم بالعمارة والحضارة الإسلامية، وسعادتهم الغامرة بزيارة جامع محمد علي الذي يعد من أهم المساجد في مصر، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما، مشيدين بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة خلال الزيارة.

جدير بالذكر أن قلعة صلاح الدين، تعد أحد أبرز المعالم الأثرية والسياحية بمدينة القاهرة، حيث تحتوي على العديد من المنشآت والمباني الأثرية التي ترجع لحقب تاريخية مختلفة منها بئر يوسف، ومسجد الناصر محمد بن قلاوون، ومسجد سليمان باشا الخادم ( سارية الجبل ) مسجد محمد علي باشا، ودار الضرب، ودار المحفوظات، وقصر الحرم ( المتحف الحربي )، وقصر الجوهرة وسراي العدل.

كان السلطان صلاح الدين الأيوبي، قد شرع في بناء القلعة، سنة ٥٧٢هـ، لتكون مقراً لحكمه، وأوكل أمر بنائها إلي الطواشي بهاء الدين قراقوش الأسدي، والذي اعتني ببنائها بعناية كبيرة وحفر بداخلها البئر الشهيرة ببئر يوسف لتوفير مصدر مياه دائم بها .

وتوفي صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٨٩هـ، ولم يكن بناء القلعة، قد اكتمل، وأتم بناءها السلطان الكامل محمد، ابن أخيه، الذي كان أول من سكنها في أوائل القرن ٧هـ / ١٣م.