عاجل.. حقيقة استهداف معلمين ونقلهم بسبب توجهاتهم الفكرية

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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
نفى الدكتور عمر احمد القراي مدير مركز المناهج التربوي استهدافه لمعلمين ونقلهم من المركز للعاصمة بسبب توجهاتهم الفكرية .
واشار إلى أن عددا من المعلمين كتبوا في مواقع التواصل واستأنفوا لوزارة التربية والتعليم بسبب نقلهم للخرطوم، الذي قال انه جاء فقط لضعف الكفاءة المهنية والاخلاقية على حد قوله.
واشار الى ان بعض لجان المقاومة في الدويم اتصلوا به ، وابلغوه بوجود قيادات بارزة للمؤتمر الوطني في المركز القومي للمناهج لاحالتهم للصالح العام ولكنه رفض، وقال ان ذلك ليس من مهامه وانما من مهام لجنة التفكيك .
وذكر انه اعاد تسمية قاعتين في مركز المناهج التربوي باسم شهيدي الدويم قصي عبدالغفار والفاتح النمير،، مما وجد استحسانا من والدتيهما .
وجدد نفيه انه يتدخل في وضع المناهج بنفسه ، وقال ان هناك لجنة بها 64 خبيرا واستاذا تعمل في وضع المناهج.
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