الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 كشفت اللجنة المشتركة لوزارتي التربية والتعليم بولاية الخرطوم والصحة بالولاية في اجتماعها اليوم بمباني وزارة التربية عن اكتمال الترتيبات الخاصة بصياغة البرتوكول الصحي الآمن لدعم فتح المدارس.

وقال عضو اللجنة عن التربية بالخرطوم الاستاذ عمار يوسف إن اللجنة أكملت ترتيباتها الخاصة بإعداد البرتوكول الآمن الذي يشمل كافة الاشتراطات الصحية اللازم توفرها في البيئة المدرسية . وأضاف عمار أن اللجنة ستناقش البرتوكول في صورته النهائية غداً الأربعاء ثم يعرض في تقرير شامل للجنة العليا للطوارئ واشار الى أن الاجتماع شارك فيه بجانب وزارتي التربية والصحة عدد من المديرين التنفيذيين للمحليات موضحاً أن اللجنة من مهامها أيضا استنفار الجهود الشعبية في دعم البيئة المدرسية حتى تكون آمنة .

كانت هذه تفاصيل خبر اكتمال الترتيبات لصياغة البرتوكول الصحي الآمن لدعم فتح المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.