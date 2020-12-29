عاجل.. حمدوك يؤكد اهتمام الدولة بتطوير قطاع المعادن

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير قطاع المعادن وتذليل العقبات التي تواجهه لتضطلع بدروه في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة



جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء وفد خبراء التعدين بالبلاد وذلك بحضور وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبد الرحمن

وأوضح مهندس خيري عبد الرحمن في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش كافة المحاور المتعلقة بالتعدين في السودان خاصة فيما يتعلق بالسياسات والقوانين وأهمية مراجعة قانون الثروة المعدنية للعام ٢٠١٥م وتعديل لائحة تنظيم استغلال المعادن للعام ٢٠١٩م وتطوير التعدين في الولايات والقوانين التي تحكم العلاقة بين المركز والولايات،

وابان ً أن اللقاء ركز على ضرورة إنشاء بورصة التداول المحلي وضبط سياسات البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الصرف لتأثيره المباشر في تطوير وتحسين الدخل من المعادن، وتأثيره في ضبط الصادر بحيث تكون الدولة هي التي تتحكم في صادر منتجات التعدين وخاصة الذهب.

وأضاف وزير الطاقة والتعدين أن اللقاء تطرق لضرورة إعادة هيكلة القطاع وإزالة التقاطعات بين وزارتي الطاقة والتعدين والمالية والتخطيط الاقتصادي دون التأثير على استحواذ المالية على عائد المنتجات المعدنية، وأضاف في هذا الصدد “ المقصود ان وزارة المالية تواصل في ان يكون لديها سيطرة على العائد من المنتجات المعدنية وفي نفس الوقت يكون في إزالة للتقاطعات التي تحدث خاصة فيما يتعلق بمسألة الرقابة وتحسين البيئة وغيره

كما أشار السيد الوزير إلى أن اللقاء مكّن الخبراء من إيصال وجهة نظرهم لرئيس الوزراء والذي وجّه بترجمة كل ماتم تداوله في شكل توصيات وقرارات وعرضها عليه مجدداً بما يضمن توظيف هذه الذخيرة من العلم التي يمتلكها الخبراء في سبيل تحقيق فائدة كبيرة للدولة من كل عائدات التعدين والمعادن في البلاد

من جانبه أوضح المستشار جيولوجي بروفيسور الشيخ محمد عبد الرحمن أن اللقاء استعرض إمكانيات وتنوع ثروات السودان المعدنية، مبيناً أن رئيس الوزراء أبدى دعمه واهتمامه بتطوير هذا القطاع حتى يُؤتي العائد المرجو منه، بوصفه من القطاعات المهمة التي يُعول عليها لدعم الخزينة العامة ومسار التنمية.