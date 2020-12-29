تاور يشيد بتضحيات القوات المسلحة لحماية الوطن وصون ترابه

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي بروفيسور صديق تاور بتضحيات ومجاهدات القوات المسلحة لحماية الوطن وصون ترابه وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.



وأكد سيادته خلال زيارته اليوم الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين بولاية النيل الازرق أهمية الدور التي تضطلع به الفرقة الرابعة بجانب دورها الأساسي في تأمين الموسم الزراعي و مسارات الرحل وتأمين موسم الحصاد فضلا عن تفاعلها مع قضايا المواطنين بوعي.

وأضاف تاور أن عقيدة القوات المسلحة مبنية على التضحية باعتبارها خرجت من رحم الشعب السوداني وأشار عضو مجلس السيادة إلى تحمل القوات المسلحة الكثير من أخطاء السياسيين في السابق واوجه تقصيرهم من بينها ضعف تمويلها مبينا أنها تحملت ذلك بالصبر وقوة الإرادة.

وتلقى د.تاور تنويرا من قائد الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين اللواء الركن الزبير حسن السيد عن أداء وحدات وقطاعات الفرقة وتنسيقها مع القوات النظامية الاخرى لتعزيز مسيرة الأمن بالولاية.

وأعلن قائد الفرقة الرابعة مشاة خلال التنوير ترحيبه بزيارة عضو مجلس السيادة الانتقالي للفرقة، وقال إنها تؤكد حرص واهتمام القيادة السياسية بالقوات المسلحة لأداء واجبها في حماية الوطن وتأمين الاستقرار والسلام بالبلاد .