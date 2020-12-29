وزارة الخارجية تشيد بالدعم الإماراتي المتواصل للسودان

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أشادت السفيرة إلهام إبراهيم الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية، بالدعم الإماراتي المتواصل للسودان في المحافل الدولية والإقليمية خاصة مساعدته من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وثمنت خلال لقائها بمكتبها اليوم بالسيد حمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان المساعدات الإنسانية الإماراتية للسودان في كارثة السيول والفيضانات الأخيرة وكذلك الدعم المقدر للقطاع الصحي خلال جائحة كورونا. وتناول اللقاء العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين والسبُل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك. وتطرق اللقاء كذلك لمخرجات لجنة التشاور السياسي التي انعقدت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري لتعزيز التعاون الثنائي، والخطوات العملية لتنفيذها . من جانبه عبر السفير الإماراتي عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون مع السودان بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكداً حرصه على تنفيذ ومتابعة توصيات لجنة التشاور السياسي بين البلدين.

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