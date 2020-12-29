- 1/3
- 2/3
- 3/3
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، استعادته السيطرة على معظم الأراضي السوادنية على الحدود مع إثيوبيا.
وقال نائب رئيس هيئة الأركان، خالد عابدين الشامي، خلال تصريحات صحيفة، إن "الجيش السوداني سيطر على معظم الأراضي التي كانت بيد عصابات الشفتة التي خرج (الجيش) منها في العام 1996"، موضحا أن "القوات المسلحة أمّنت هذه المناطق تماما وجاهزة للتصدي لكل من يفكر في الاعتداء عليها مجددا".
وكشف نائب رئيس هيئة الأركان أن "بعض بني جلدتنا"، كما أسماهم، تعاونوا مع المعتدين في تغير معالم الحدود من خلال انتزاع العلامات، مضيفا أنه لا مجال لتغيير الديمغرافيا في المنطقة.
وقالت مصادر مطلعة أن الأراضي المستعادة تفوق المليون فدان من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى بلدات حدودية بكامل خدماتها.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الجيش يعلن استعادة السيطرة على معظم أراضيه على الحدود مع إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.