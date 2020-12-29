عاجل.. الجيش يعلن استعادة السيطرة على معظم أراضيه على الحدود مع إثيوبيا

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، استعادته السيطرة على معظم الأراضي السوادنية على الحدود مع إثيوبيا.



وقال نائب رئيس هيئة الأركان، خالد عابدين الشامي، خلال تصريحات صحيفة، إن "الجيش السوداني سيطر على معظم الأراضي التي كانت بيد عصابات الشفتة التي خرج (الجيش) منها في العام 1996"، موضحا أن "القوات المسلحة أمّنت هذه المناطق تماما وجاهزة للتصدي لكل من يفكر في الاعتداء عليها مجددا".

وكشف نائب رئيس هيئة الأركان أن "بعض بني جلدتنا"، كما أسماهم، تعاونوا مع المعتدين في تغير معالم الحدود من خلال انتزاع العلامات، مضيفا أنه لا مجال لتغيير الديمغرافيا في المنطقة.

وقالت مصادر مطلعة أن الأراضي المستعادة تفوق المليون فدان من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى بلدات حدودية بكامل خدماتها.