السودان: نشر قوات فى جنوب دارفور بعد تجدد عنف قبلى وسقوط ضحايا

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الإثنين 28 ديسمبر 2020
تم نشر "أعدادا كبيرة" من القوات فى الولاية بعد مقتل 15 فى عنف قبلى فى الآونة الأخيرة.
وقال اثنين من القيادات المحلية إن صراعا على مصدر للمياه بين قبيلتى المساليت والفلاتة فى منطقة قريضة أفضى إلى مقتل اثنين من الفلاتة.
وقال أحد القيادات المحلية إن أفرادا من الفلاتة ردوا بقتل 13 من المساليت وإصابة 34 آخرين، وتقع قريضة على بعد 97 كيلومترا جنوب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وشهدت المنطقة عدة اشتباكات دموية بين القبيلتين فى العامين الماضيين، وأضافت أن هذه هى المرة الأولى التى تقع فيها أعمال عنف بين القبيلتين منذ توصلهما إلى مصالحة فى أكتوبر.
وقال موسى مهدى والى جنوب دارفور "عقدت لجنة أمن الولاية اجتماعا طارئا مع القادة العسكريين والمحليين بمنطقة قريضة مشددة (على) ضرورة اتخاذ التدابير الامنية والقانونية لحماية المدنيين وملاحقة الجناة".
وأضاف "اجتماع لجنة الأمن خرج بقرارات أهمها نشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة لتنفيذ مهمة القبض على المتورطين وجمع السلاح بجانب تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب مدير الشرطة باشرت أعمالها وإيقاف كل من شارك أو دبر أو تسبب فى الأحداث وتقديمهم للمحاكم"، وأشار إلى أن "عهد مؤتمرات الصلح قد انتهى وجاء عهد تنفيذ القانون".
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